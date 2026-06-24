Link xem trực tiếp bóng đá Colombia vs CH Congo, 09h ngày 24/6 VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá World Cup 2026, trận đấu giữa Colombia vs Congo, bảng K, lúc 09h ngày 24/6 (giờ Việt Nam).

Colombia bước vào lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026 với tâm thế tự tin sau chiến thắng ấn tượng ngày ra quân. Đánh bại Uzbekistan 3-1 giúp đại diện Nam Mỹ tạm thời chiếm ngôi đầu và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Dù vậy, trận mở màn không hề dễ dàng với thầy trò HLV Nestor Lorenzo. Uzbekistan đã gây ra nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu. Phải đến khi Luis Diaz tỏa sáng với pha lập công ở phút 65, Colombia mới khai thông thế bế tắc, trước khi Jaminton Campaz ấn định chiến thắng ở những phút bù giờ.

Colombia vs Congo

Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm trước CHDC Congo, Colombia gần như chắc chắn sẽ góp mặt ở vòng knock-out. Khi đó, trận đấu cuối cùng với Bồ Đào Nha có thể chỉ còn mang ý nghĩa xác định vị trí nhất bảng.

Tuy nhiên, CHDC Congo không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đại diện châu Phi đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường khi cầm hòa Bồ Đào Nha 1-1, dù bị dẫn trước. Họ thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và suýt giành chiến thắng nếu tận dụng tốt hơn các pha phản công.

Dù được đánh giá cao hơn, Colombia vẫn cần thận trọng trước một CHDC Congo đầy quyết tâm và khó lường.

Đội hình dự kiến Colombia vs CH Congo

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Bongonda, Bakambu, Wissa

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