Đội hình dự kiến trận Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đà Nẵng: Văn Toản, Ngọc Hiệp, Ngọc Hải, Phi Long, Văn Sơn, Anh Tuấn, Lucas Ribamar, Minh Quang, Đình Duy, Nguyên Hoàng, Makaric.
Hải Phòng: Đình Triệu, Trung Hiếu, Thái Bảo, Nhật Minh, Hữu Sơn, Fletcher, Mạnh Dũng, Hoàng Nam, Việt Hưng, Luiz Souza, Tagueu.
Đội hình dự kiến trận Thanh Hoá vs HAGL
Thanh Hoá: Y Eli Nie, Minh Đoàn, Thanh Nam, Văn Tùng, Damith, Ngọc Mỹ, Đức Hoàng, Ngọc Tân, Văn Hoàn, Abdurakhmanov, Xuân Hưng.
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Marciel, Ngọc Lâm, Vĩnh Nguyên, Anh Tài, Batista, Du Học, Jairo.