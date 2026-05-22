Thể Công Viettel trải qua trận đấu đầy khó khăn khi tiếp đón PVF-CAND ở vòng 24 V.League 2025/26. Dù được chơi trên sân Hàng Đẫy và kiểm soát bóng nhiều hơn, đội bóng áo lính vẫn phải chật vật mới có được trận hòa 1-1.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thể Công Viettel chủ động đẩy cao đội hình, liên tục tạo sức ép bằng những pha phối hợp tốc độ. Tuy nhiên, PVF-CAND tổ chức phòng ngự kín kẽ, khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Bước ngoặt đến ở phút 20 khi Hà Văn Việt đi bóng trong vòng cấm và bị Văn Nam phạm lỗi. Sau đó 4 phút, Reynolds Alastair thực hiện thành công quả phạt đền, đưa PVF-CAND vượt lên dẫn trước.

Nhận bàn thua, Thể Công Viettel dồn toàn lực tấn công. Pedro Henrique suýt gỡ hòa với cú sút phạt đưa bóng đi sát cột dọc ở phút 31. Sang hiệp hai, sức ép tiếp tục gia tăng. Wesley Nata đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ môn Sỹ Huy xuất sắc cản phá. Đến phút 65, cú đánh đầu nối của Đinh Xuân Tiến lại đưa bóng dội xà ngang.

Sau nhiều nỗ lực, Thể Công Viettel cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 76. Từ quả treo bóng chuẩn xác của Phan Tuấn Tài, Đinh Xuân Tiến khống chế bằng ngực tinh tế rồi dứt điểm tung lưới PVF-CAND.

Những phút cuối diễn ra căng thẳng với nhiều va chạm. Dù có thêm cơ hội, Thể Công Viettel không thể ghi bàn quyết định và chấp nhận chia điểm đầy tiếc nuối trên sân nhà.