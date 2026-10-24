TP Đồng Nai tiếp đón Nam Định lúc 18h ngày 24/10 tại vòng 5 V-League 2026/27 trong bối cảnh phong độ hai đội trái ngược.

Sau 4 vòng, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng mới giành 1 điểm, chưa ghi bàn và thủng lưới 6 lần. Dù vừa hòa Bắc Ninh, tân binh V.League vẫn bế tắc trong khâu tấn công.

Trong khi đó, Nam Định đứng thứ 4 với 7 điểm, ghi 7 bàn sau 4 trận. Chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thêm tự tin.

Dù thiếu Xuân Son vì chấn thương và Rumulo do án treo giò, Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn.

Với lợi thế sân nhà, Công Phượng và các đồng đội quyết tâm tìm chiến thắng đầu tiên, nhưng khó tạo bất ngờ trước đối thủ giàu kinh nghiệm.

Đội hình xuất phát Đồng Nai vs TX Nam Định

TP Đồng Nai: Phạm Văn Phong (17, GK), Vulic Milos (7), Majdevac Andrija (11), Nguyễn Hữu Tuấn (15, C), Lương Thành Ngọc Lâm (19), Lưu Tự Nhân (20), Chu Văn Kiên (21), Jovic Filip (22), Phan Văn Hiếu (24), Bùi Tiến Dụng (68), Sầm Ngọc Đức (77).

Dự bị: Thành Lộc, Xuân Trường, Ngọc Tiến, Quốc Lộc, Văn Đức, Trọng Hiếu, Hữu Nghĩa (GK), Hải Quân, Tuấn Tài.

TX Nam Định: Trần Nguyên Mạnh (26, GK, C), A Mít (6), Caio César da Silva Silveira (10), Tyler James Thai Crawford (20), Trần Mạnh Quỳnh (22), Trần Ngọc Sơn (27), Lâm Ti Phông (39), Lý Công Hoàng Anh (88), Phạm Tuấn Hải (90), Felix Junior Gustave Eboa (93), Giáp Tuấn Dương (98).

Dự bị: Tiến Dũng, Văn Tới, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Kiên, Văn Vĩ, Văn Đạt, Xuân Hoàng (GK), Văn Alessandro.

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