- Curacao chỉ thua 1 trong 3 lần gần nhất gặp các đội thuộc khu vực CONMEBOL (thắng 1, hòa 1, thua 1). Tuy nhiên, thất bại đó là trận thua đậm 0-7 trước Argentina trong một trận giao hữu vào tháng 3/2023, trận đấu mà Lionel Messi lập hat-trick.

- Sau khi thua Mexico 1-2 ở trận đầu tiên gặp một đại diện CONCACAF tại World Cup năm 2002, Ecuador đã thắng hai trận tiếp theo trước các đội bóng cùng khu vực này: đánh bại Costa Rica 3-0 năm 2006 và Honduras 2-1 năm 2014.

- Ecuador đang bất bại trong 13 trận gần nhất gặp các đối thủ CONCACAF trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 6), kể từ thất bại 2-3 trước Mexico vào tháng 6/2019. Lần gần nhất họ thua một đội CONCACAF ở một giải đấu chính thức là thất bại 1-2 trước Mỹ tại Copa America 2016.

- Trong trận ra quân gặp Đức, Curacao trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử để thủng lưới ít nhất 7 bàn ở trận đầu tiên tham dự World Cup, sau Hàn Quốc (thua Hungary 0-9 năm 1954). Trong lịch sử, chỉ có Haiti (10 bàn năm 1974), CHDC Congo (11 bàn năm 1974) và Hàn Quốc (16 bàn năm 1954) để thủng lưới từ 10 bàn trở lên trong hai trận đầu tiên tại World Cup.

- Ecuador vừa chấm dứt chuỗi 20 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 8, hòa 11) khi thua Bờ Biển Ngà 0-1 ở lượt trận mở màn World Cup 2026. Lần gần nhất họ thua hai trận liên tiếp là vào tháng 6/2024.

- Đây mới là trận World Cup thứ hai trong lịch sử của Curacao. Trước họ, chỉ có ba đội CONCACAF giành chiến thắng trong một trong hai trận đầu tiên tại World Cup: Mỹ năm 1930, Cuba năm 1938 và Costa Rica năm 1990.

- Ecuador đã trải qua ba trận liên tiếp không thắng tại World Cup (hòa 1, thua 2) kể từ sau chiến thắng 2-0 trước Qatar ở World Cup 2022. Đây là chuỗi không thắng dài nhất của họ trong lịch sử giải đấu, ngang bằng chuỗi ba thất bại liên tiếp giai đoạn 2006-2014.

- Livano Comenencia là người ghi bàn thắng đầu tiên của Curacao tại World Cup trong trận gặp Đức. Nếu tiếp tục ghi bàn ở trận này, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử ghi bàn ở cả hai trận World Cup đầu tiên của một đội tuyển CONCACAF, sau Bert Patenaude (Mỹ, 1930) và Hector Socorro (Cuba, 1938).

- Trung vệ Willian Pacho của Ecuador thực hiện thành công 72/79 đường chuyền ở trận gặp Bờ Biển Ngà. Đây là số đường chuyền chính xác cao nhất của anh trong màu áo đội tuyển kể từ trận gặp New Zealand vào tháng 11/2025 (73 đường chuyền). Trong số các cầu thủ bảng E ở lượt trận đầu tiên, chỉ có Nico Schlotterbeck của Đức có số đường chuyền chính xác nhiều hơn (74).