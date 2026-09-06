Đội hình ra sân
Everton: Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 3
|06/09/2026 20:00:00
|Everton - Manchester United
|06/09/2026 22:30:00
|Arsenal - Chelsea
06/09/2026 | 19:04
19h04
Thu gọn
06/09/2026 | 19:03
19h
Thu gọn
06/09/2026 | 12:29
18h18
Thu gọn
06/09/2026 | 12:18
18h
Thông tin lực lượng
Everton: Christian Norgaard chấn thương. Jack Grealish sẵn sàng ra sân.
MU: Baleba, De Ligt, Ugarte và Amad Diallo vắng mặt vì chấn thương.
Thu gọn