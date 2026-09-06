Đội hình ra sân

Everton: Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

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Lịch thi đấu
Vòng 3
06/09/2026 20:00:00 Everton - Manchester United
06/09/2026 22:30:00 Arsenal - Chelsea
06/09/2026 | 19:04

19h04

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Cầu thủ MU đến sân Hill Dickinson - Ảnh: MUFC
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06/09/2026 | 19:03

19h

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Đội hình ra sân Everton vs MU 
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06/09/2026 | 12:29

18h18

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Dàn sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
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06/09/2026 | 12:18

18h

Thông tin lực lượng

Everton: Christian Norgaard chấn thương. Jack Grealish sẵn sàng ra sân.

MU: Baleba, De Ligt, Ugarte và Amad Diallo vắng mặt vì chấn thương.

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MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Mirror
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