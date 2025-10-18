Đội hình ra sân

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Cuenca, Sessegnon, Berge, Cairney, Wilson, King, Iwobi, Jimenez.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

18/10/2025 | 22:38

22h30

G3jP6NYW8AE2rrs.jpeg
Đội hình ra sân Fulham - Ảnh: FFC
G3jTklwXIAIwF7S.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
Thu gọn
18/10/2025 | 12:19

21h30

G3ebTIpX0AU4UTt.jpeg
G3ebTIjX0AEz97k.jpeg
Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận
Thu gọn
18/10/2025 | 12:18

21h

Thông tin lực lượng

Fulham: Sasa Lukic, Rodrigo Muniz và Tete chấn thương. Smith-Rowe, Iwobi và Leno có thể thi đấu.

Arsenal: Odegaard, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Noni Madueke và Ben White vắng mặt vì chấn thương.

4817d29d 9070 4c42 a4da 7786db15e9f5_hero block 34 en.jpg
Arsenal quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: Tod
Thu gọn