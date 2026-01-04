Đội hình dự kiến
Fulham (4-2-3-1): Leno; Robinson, Cuenca, Andersen, Castagne; Lukic, Berge; Kevin, Rowe, Wilson; Jimenez
Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike
|Lịch thi đấu
|Vòng 20
|04/01/2026 19:30:00
|Leeds - Manchester United
|04/01/2026 22:00:00
|Everton - Brentford
|04/01/2026 22:00:00
|Fulham - Liverpool
|04/01/2026 22:00:00
|Newcastle - Crystal Palace
|04/01/2026 22:00:00
|Tottenham - Sunderland
|05/01/2026 00:30:00
|Manchester City - Chelsea
04/01/2026
20h30
04/01/2026
20h
Thông tin lực lượng
Fulham: Calvin Bassey, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze dự AFCON. Tete và Muniz chấn thương.
Liverpool: Alexander Isak, Joe Gomez, Stefan Bajcetic chấn thương. Salah dự AFCON.
