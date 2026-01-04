Đội hình dự kiến

Fulham (4-2-3-1): Leno; Robinson, Cuenca, Andersen, Castagne; Lukic, Berge; Kevin, Rowe, Wilson; Jimenez

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

Lịch thi đấu
Vòng 20
04/01/2026 19:30:00 Leeds - Manchester United
04/01/2026 22:00:00 Everton - Brentford
04/01/2026 22:00:00 Fulham - Liverpool
04/01/2026 22:00:00 Newcastle - Crystal Palace
04/01/2026 22:00:00 Tottenham - Sunderland
05/01/2026 00:30:00 Manchester City - Chelsea
Liverpool vừa bị Leeds níu chân - Ảnh: LFC
Thông tin lực lượng

Fulham: Calvin Bassey, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze dự AFCON. Tete và Muniz chấn thương.

Liverpool: Alexander Isak, Joe Gomez, Stefan Bajcetic chấn thương. Salah dự AFCON.

Liverpool sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Tod
