Đội hình ra sân

Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia.

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha, Rashford.

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Lịch thi đấu
Vòng 5
20/09/2026 20:00:00 Leeds - Crystal Palace
20/09/2026 20:00:00 Manchester City - Sunderland
20/09/2026 20:00:00 Bournemouth - Liverpool
20/09/2026 22:30:00 Fulham - Manchester United
20/09/2026 | 21:48

21h30

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Đội hình ra sân Fulham vs MU
Thu gọn
19/09/2026 | 23:50

20h30

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Cầu thủ Fulham sẵn sàng nghênh đón MU - Ảnh: FFC
Thu gọn
19/09/2026 | 23:50

20h

Thông tin lực lượng

Fulham: Tete và Tom Cairney chấn thương.

MU: Manuel Ugarte, Tom Heaton, Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Luke Shaw và Carlos Baleba vắng mặt vì chấn thương.

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MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: NYT
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