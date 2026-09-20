Đội hình ra sân
Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia.
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha, Rashford.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 5
|20/09/2026 20:00:00
|Leeds - Crystal Palace
|20/09/2026 20:00:00
|Manchester City - Sunderland
|20/09/2026 20:00:00
|Bournemouth - Liverpool
|20/09/2026 22:30:00
|Fulham - Manchester United
20/09/2026 | 21:48
21h30
Thu gọn
19/09/2026 | 23:50
20h30
Thu gọn
19/09/2026 | 23:50
20h
Thông tin lực lượng
Fulham: Tete và Tom Cairney chấn thương.
MU: Manuel Ugarte, Tom Heaton, Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Luke Shaw và Carlos Baleba vắng mặt vì chấn thương.
Thu gọn