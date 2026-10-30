Sau 5 vòng đấu, Hà Nội FC mới giành được 6 điểm, với 2 chiến thắng và nhận 3 thất bại, tạm đứng thứ 10 trên BXH. Thành tích chưa tốt này đang tạo nên áp lực với đoàn quân của HLV Harry Kewell.

Hà Nội FC từng đánh bại ĐKVĐ CAHN với tỷ số 2-1 ở vòng 4. Kết quả đó cho thấy đội bóng Thủ đô vẫn có khả năng chơi tốt trước những đối thủ mạnh. Nếu khắc phục được những hạn chế, phát huy hết khả năng, Hai Long cùng các đồng đội hoàn toàn có thể giành một kết quả tích cực trước Ninh Bình trên sân nhà.

Bên kia chiến tuyến, Ninh Bình giành được 10 điểm, đứng thứ tư BXH và chỉ kém đội đầu bảng SLNA 1 điểm. Nếu đánh bại Hà Nội FC, đội bóng Cố đô Hoa Lư sẽ lấy lại ngôi đầu. Đây là động lực rất lớn với Hoàng Đức và các đồng đội.

Đội hình dự kiến:

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Adriel Tadeu, Công Nhật, Thành Chung, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Kevin Felida, Yuval Sade, Tournaire, Văn Quyết, Văn Tùng.

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeu, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Văn Thuận, Tài Lộc, Friday, Lucas Vinicius.

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