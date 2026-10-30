Sau 5 vòng đấu, Hà Nội FC mới giành được 6 điểm, với 2 chiến thắng và nhận 3 thất bại, tạm đứng thứ 10 trên BXH. Thành tích chưa tốt này đang tạo nên áp lực với đoàn quân của HLV Harry Kewell.
Hà Nội FC từng đánh bại ĐKVĐ CAHN với tỷ số 2-1 ở vòng 4. Kết quả đó cho thấy đội bóng Thủ đô vẫn có khả năng chơi tốt trước những đối thủ mạnh. Nếu khắc phục được những hạn chế, phát huy hết khả năng, Hai Long cùng các đồng đội hoàn toàn có thể giành một kết quả tích cực trước Ninh Bình trên sân nhà.
Bên kia chiến tuyến, Ninh Bình giành được 10 điểm, đứng thứ tư BXH và chỉ kém đội đầu bảng SLNA 1 điểm. Nếu đánh bại Hà Nội FC, đội bóng Cố đô Hoa Lư sẽ lấy lại ngôi đầu. Đây là động lực rất lớn với Hoàng Đức và các đồng đội.
Đội hình dự kiến:
Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Adriel Tadeu, Công Nhật, Thành Chung, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Kevin Felida, Yuval Sade, Tournaire, Văn Quyết, Văn Tùng.
Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeu, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Văn Thuận, Tài Lộc, Friday, Lucas Vinicius.
*Tiếp tục cập nhật...
18h30
Đội hình xuất phát của Ninh Bình:
18h18
Hà Nội FC bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình với nhiều áp lực. Sau 5 vòng đấu, đội bóng Thủ đô mới giành được 6 điểm, với 2 chiến thắng và nhận 3 thất bại, tạm đứng thứ 10 trên BXH. Vấn đề lớn nhất với Hà Nội FC không hẳn là năng lực chuyên môn, mà nằm ở khả năng duy trì sự tập trung và tính hiệu quả qua từng trận đấu. Trước một Ninh Bình có hàng công đang đạt hiệu suất cao, đội chủ nhà cần hạn chế tối đa những sai lầm ở hàng phòng ngự, tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để có thể tìm kiếm bàn thắng.
18h16
Trong trận gặp Hà Nội FC tại Hàng Đẫy vào tháng 10/2025, Ninh Bình giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, ở lần tái đấu tại Ninh Bình vào tháng 4/2026, Hà Nội FC thắng lại với tỷ số 3-2. Những kết quả trên cho thấy trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình được đánh giá là cân tài cân sức và sẽ rất hấp dẫn.
18h15
Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình phát huy khả năng tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, trận thua 0-1 trước CA TPHCM ở vòng trước cũng cho thấy đội bóng này phải có sự hiệu quả cao nhất trong các phương án phòng ngự, tấn công của mình.
18h05
Các cầu thủ Ninh Bình tới sân, khởi động chuẩn bị cho trận đấu.
18h00
Đội hình xuất phát của Hà Nội FC: