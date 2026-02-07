Hà Nội tràn đầy tự tin khi trở về sân nhà Hàng Đẫy và cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng V-League.

Đội bóng thủ đô, dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, đang dần cải thiện về mặt lối chơi.

Trong khi đó, Hải Phòng có phong độ không thực sự ổn định trong thời gian gần đây, tính trên mọi mặt trận.

Đội hình dự kiến:

Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel Tadue, Công Nhật, Văn Toàn, Hoàng Hên, Đình Hai, Hai Long, David Fisher, Daniel Passira.Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Văn Minh, Mạnh Dũng, Việt Hưng, Hữu Sơn, Thế Tài, Antonio Souza, Minh Dĩ, Tagueu.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hà Nội vs Hải Phòng: