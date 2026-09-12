Hà Nội bước vào V.League 2026/27 với tham vọng cạnh tranh nhóm đầu nhưng lại khởi đầu thất vọng khi thua CA TPHCM 1-3. Trận đấu cho thấy đội bóng của HLV Kewell vẫn thiếu sắc sảo ở khâu tấn công, trong khi hàng thủ dễ lộ khoảng trống khi dâng cao.

Vì thế, cuộc tiếp đón SLNA trên sân Hàng Đẫy mang ý nghĩa rất quan trọng, khi Hà Nội cần chiến thắng để giải tỏa áp lực và lấy lại niềm tin.

Ngược lại, SLNA có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh. Tuy nhiên, làm khách trước Hà Nội luôn là thử thách lớn với đội bóng xứ Nghệ. Nhiều khả năng thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn sẽ ưu tiên phòng ngự chặt, chờ cơ hội phản công và hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.