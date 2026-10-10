HAGL đứng trước áp lực phải thắng Đà Nẵng ở vòng 3 V-League 2026/27, sau màn khởi đầu thất vọng với hai thất bại liên tiếp và hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm.

Đội bóng của bầu Đức đang trải qua giai đoạn khó khăn khi toàn thua ba trận trên mọi đấu trường, để lọt lưới tới 10 bàn. Tại V.League, HAGL lần lượt thất bại 0-4 trước Nam Định và 0-3 trước Hải Phòng, qua đó chưa giành được điểm nào.

Thầy trò HLV Lê Quang Trãi còn gặp bất lợi khi phải tiếp tục mượn sân Quy Nhơn làm sân nhà do mặt sân Pleiku xuống cấp.

Trái ngược HAGL, Đà Nẵng đang hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Nam Định và vượt qua Hà Nội FC tại Cúp Quốc gia.

Dù có lợi thế đối đầu, HAGL vẫn phải cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn giành điểm. Thất bại sẽ khiến đội bóng phố Núi tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

Đội hình dự kiến trận HAGL vs Đà Nẵng

HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Basilo, Thanh Sơn, Jacintho Lucas, Luann Boy, Gia Bảo, Vĩnh Nguyên, Thanh Long, Robson Reis.

Đà Nẵng: Sỹ Huy, Moteira, Rebori, Ngọc Hải, Việt Hoàng, Hồng Phúc, Joe Pissona, Ivan Saponjic, Nguyên Hoàng, Văn Long, Minh Quang.

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