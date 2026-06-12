Nhận định trước trận:

Trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Séc được xem là màn so tài then chốt trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A World Cup 2026. Với Hàn Quốc, đây là cơ hội để chứng minh họ đã vượt qua giai đoạn chệch choạc hồi đầu năm.

Đội bóng của HLV Hong Myung-Bo từng gây thất vọng khi thua Bờ Biển Ngà 0-4 và Áo 0-1 trong loạt trận giao hữu tháng 3. Dù vậy, Hàn Quốc đã phản ứng mạnh mẽ ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Chiến thắng 5-0 trước Trinidad & Tobago cho thấy hàng công của đội bóng xứ Kim chi vẫn rất đáng gờm, đặc biệt khi Son Heung-Min lập cú đúp, còn Cho Gue-Sung và Hwang Hee-Chan cũng ghi dấu ấn. Trận thắng El Salvador sau đó giúp Hàn Quốc khép lại quá trình chạy đà với sự tự tin lớn hơn.

CH Séc cũng không phải đối thủ dễ chịu. Sau khi vượt qua CH Ireland và Đan Mạch ở vòng play-off, họ tiếp tục thắng Kosovo 2-1 và Guatemala 3-1 trong các trận giao hữu. Những kết quả này tạo cú hích tinh thần cho thầy trò HLV Miroslav Koubek.

Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm, chất lượng ngôi sao và sự ổn định, Hàn Quốc vẫn có cơ sở để hướng tới chiến thắng trong ngày ra quân.