Đội hình xuất phát Hàn Quốc vs CH Séc
Hàn Quốc: Kim Seung Gyu, Lee Gi Hyuk, Kim Min Jae, Lee Han Beom, Seol Young Woo, Hwang In Beom, Paik Seung Ho, Lee Tae Seok, Lee Kang In, Lee Jae Sung, Son Heung Min.
CH Séc: Kovar, Chaloupek, Coufal, Hranac, Krejci, Provod, Sojka, Soucek, Sulc, Zeleny, Schick.
08h12
07h20
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14/15 trận gần nhất của Hàn Quốc chỉ có đội thắng ghi bàn.
12 trong 13 bàn thắng gần nhất của Hàn Quốc tại World Cup được ghi trong hiệp hai.
5 trận gần nhất của CH Séc đều có từ 3 bàn thắng trở lên.
CH Séc ghi tới 11 bàn từ các tình huống cố định ở vòng loại khu vực châu Âu, nhiều nhất trong số các đội tham dự World Cup 2026.
07h
Nhận định trước trận:
Trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Séc được xem là màn so tài then chốt trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A World Cup 2026. Với Hàn Quốc, đây là cơ hội để chứng minh họ đã vượt qua giai đoạn chệch choạc hồi đầu năm.
Đội bóng của HLV Hong Myung-Bo từng gây thất vọng khi thua Bờ Biển Ngà 0-4 và Áo 0-1 trong loạt trận giao hữu tháng 3. Dù vậy, Hàn Quốc đã phản ứng mạnh mẽ ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Chiến thắng 5-0 trước Trinidad & Tobago cho thấy hàng công của đội bóng xứ Kim chi vẫn rất đáng gờm, đặc biệt khi Son Heung-Min lập cú đúp, còn Cho Gue-Sung và Hwang Hee-Chan cũng ghi dấu ấn. Trận thắng El Salvador sau đó giúp Hàn Quốc khép lại quá trình chạy đà với sự tự tin lớn hơn.
CH Séc cũng không phải đối thủ dễ chịu. Sau khi vượt qua CH Ireland và Đan Mạch ở vòng play-off, họ tiếp tục thắng Kosovo 2-1 và Guatemala 3-1 trong các trận giao hữu. Những kết quả này tạo cú hích tinh thần cho thầy trò HLV Miroslav Koubek.
Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm, chất lượng ngôi sao và sự ổn định, Hàn Quốc vẫn có cơ sở để hướng tới chiến thắng trong ngày ra quân.