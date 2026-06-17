- Iraq là đội tuyển thứ 48 và cũng là đội cuối cùng giành vé dự World Cup 2026. Họ phải trải qua tới 21 trận vòng loại, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác. Đại diện Tây Á giành quyền tham dự giải sau khi thắng Bolivia 2-1 ở trận play-off liên lục địa diễn ra tại Mexico.

- Kể từ vòng loại thứ ba khu vực AFC, 8 trong số 15 bàn thắng của Iraq đến từ các tình huống cố định, gồm 4 bàn từ đá phạt gián tiếp, 3 bàn từ phạt góc và 1 bàn từ chấm phạt đền.

- Đây là lần thứ 4 Na Uy góp mặt tại World Cup và là lần đầu tiên kể từ năm 1998. Thành tích tốt nhất của họ cũng chính là tại World Cup 1998 ở Pháp, nơi đội bóng Bắc Âu lọt vào vòng 1/8 trước khi bị Italia loại.

- Na Uy từng dự World Cup 1994, kỳ World Cup duy nhất trước đây được tổ chức tại Mỹ. Đó là bảng đấu đặc biệt khi cả bốn đội đều kết thúc với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại bằng 0 – trường hợp duy nhất trong lịch sử World Cup. Na Uy đứng cuối bảng vì ghi ít bàn nhất, chỉ có 1 bàn thắng.

- Hai chiến thắng của Na Uy tại World Cup đến trước Mexico năm 1994 (1-0) và Brazil năm 1998 (2-1). Cho đến nay, Na Uy vẫn là đội tuyển châu Âu gần nhất đánh bại Brazil ở vòng bảng World Cup.

- Cùng với Anh, Na Uy là một trong hai đội tuyển châu Âu toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 (8/8 trận). Đội bóng của HLV Stale Solbakken ghi trung bình 4,6 bàn/trận (37 bàn sau 8 trận), thành tích cao nhất lịch sử đối với một đội tuyển châu Âu trong một chiến dịch vòng loại World Cup (tính các đội chơi ít nhất 4 trận).

- 6 trong bảy 7 thắng của Na Uy tại các kỳ World Cup được ghi trong hiệp hai.

- Erling Haaland ghi tới 16 bàn sau 8 trận vòng loại World Cup 2026, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên toàn thế giới và ít nhất gấp đôi mọi cầu thủ châu Âu khác. Trong khi đó, Martin Odegaard dẫn đầu các cầu thủ châu Âu về số kiến tạo ở vòng loại với 7 lần dọn cỗ.

- HLV Stale Solbakken sẽ lần đầu tiên dự World Cup trên cương vị HLV trưởng. Khi còn là cầu thủ, ông từng ra sân 3 trận tại World Cup 1998, kỳ World Cup gần nhất Na Uy góp mặt.

- Trong giai đoạn vòng loại AFC thứ 5 và trận play-off liên lục địa, Amir Al Ammari tham gia trực tiếp vào 3 trong 5 bàn thắng của Iraq (1 bàn, 2 kiến tạo). Tính toàn bộ chiến dịch vòng loại, chỉ có Aymen Hussein góp dấu giày vào nhiều bàn thắng hơn anh (9 so với 7). Al Ammari có 2 bàn thắng và 5 kiến tạo.

- HLV Graham Arnold sẽ dẫn dắt một đội tuyển dự World Cup lần thứ hai trong sự nghiệp. Trước đó, ông từng đưa Úc vào vòng 1/8 World Cup 2022, nơi họ thua 1-2 trước đội vô địch sau đó là Argentina.