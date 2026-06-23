Link xem trực tiếp bóng đá Jordan vs Algeria, 10h ngày 23/6VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá World Cup 2026, trận đấu giữa Jordan vs Algeria, lúc 10h ngày 23/6 (giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến
Jordan: Abu Laila; Al Rousan, Al Arab, Abualnadi; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Fakhoury, Olwan; Tamari.
Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Bentaleb; Mahrez, Amoura, Maza.
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22/06/2026 | 17:52
8h30
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22/06/2026 | 17:52
8h
Thu gọn