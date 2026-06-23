Đội hình dự kiến

Jordan: Abu Laila; Al Rousan, Al Arab, Abualnadi; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Fakhoury, Olwan; Tamari.

Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Bentaleb; Mahrez, Amoura, Maza.

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22/06/2026 | 17:52

8h30

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22/06/2026 | 17:52

8h

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