Lào sẽ tiếp đón Philippines lúc 17h00 ngày 1/8 trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2026. Sau những kết quả chưa như ý, cả hai đội đều rất cần một chiến thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Philippines được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài cùng nền tảng thể lực tốt. Tuy nhiên, thất bại đậm trước Myanmar ở trận đấu trước đã cho thấy đội bóng này vẫn còn nhiều vấn đề, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và sự ổn định trong lối chơi.

Trong khi đó, Lào dù không sở hữu đội hình vượt trội nhưng luôn thi đấu đầy quyết tâm trên sân nhà. Lối chơi kỷ luật cùng tinh thần chiến đấu có thể giúp đội bóng này gây khó khăn cho Philippines.

Một chiến thắng sẽ là bước ngoặt quan trọng cho cả hai đội trong cuộc đua tại bảng B. Với kinh nghiệm và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Philippines được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm, nhưng Lào hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.

Đội hình dự kiến Lào vs Philippines

Lào: Kop Lokphathip; Phoutthavong Sangvilay, Kaharn Phetsivilay, Bounphaeng Xaysombath, Viengxay Sidavong; Damoth Thongkhamsavath, Bounphachan Bounkong, Chanthavixay Khounthoumphone; Chony Wenpaserth, Phayak Siphanom, Peter Phanthavong.

Philippines: Kammeraad; Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.

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