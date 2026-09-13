- Levante đã thắng 2 trong 6 trận sân nhà gần nhất gặp Barca tại La Liga (hòa 1, thua 3), sau khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 11 lần tiếp đón “Blaugrana” trước đó ở giải đấu (thắng 1, hòa 4, thua 6).

- Barcelona có điểm trong 3 chuyến làm khách gần nhất tại Ciudad de Valencia ở La Liga (thắng 2, hòa 1), trong đó thắng cả 2 trận gần nhất. Đội bóng xứ Catalunya có thể lần đầu tiên trong lịch sử La Liga thắng 3 trận sân khách liên tiếp trước Levante.

- Barca ghi bàn trong cả 34 trận gặp Levante tại La Liga, với tổng cộng 101 bàn. Đây là kỷ lục của giải đấu về số trận một đội luôn ghi bàn khi đối đầu cùng một đối thủ.

- Levante bất bại 8 trận sân nhà gần nhất tại La Liga (thắng 7, hòa 1), trong đó thắng 6 trận liên tiếp. Đây là chuỗi thắng sân nhà dài nhất của họ trong lịch sử thi đấu ở hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha.

- Barca thắng 4 trận đầu tiên tại La Liga 2026/27, đồng thời ghi 5 bàn ở mỗi trận trong 2 vòng gần nhất. Đội gần nhất ghi ít nhất 5 bàn trong 3 trận liên tiếp tại La Liga là Bilbao, với chuỗi 4 trận từ 12/1958-1/1959.

- Levante ghi 3 bàn bằng đầu tại La Liga 2026/27, nhiều nhất giải (ngang Alaves). Đây cũng là số bàn đánh đầu nhiều nhất mà đội bóng thành Valencia ghi được sau 4 vòng đầu một mùa La Liga trong thế kỷ 21.

- Barca có 17 bàn sau 4 trận tại La Liga 2026/27, cân bằng kỷ lục về số bàn thắng sau 4 vòng đầu của một đội trong 39 năm qua tại giải đấu, do chính "Blaugrana" thiết lập ở mùa 2011/12 (17 bàn).

- Raphinha (6 bàn, 1 kiến tạo) và Fermin Lopez (4 bàn, 2 kiến tạo) là cặp cầu thủ Barcelona đầu tiên cùng tham gia vào ít nhất 6 bàn thắng sau 4 vòng đầu La Liga, kể từ Lionel Messi và Luis Suarez mùa 2016/17.

- Tiền đạo Levante Roger Brugue đã ghi 2 bàn từ 5 cú sút gần nhất tại La Liga, sau khi chỉ ghi được 1 bàn từ 31 cú sút trước đó ở giải đấu.