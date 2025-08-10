Đội hình dự kiến
Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike
Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
10/08/2025 | 10:14
20h30
10/08/2025 | 10:13
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Alisson bị đau nhẹ nên nhiều khả năng tân binh Mamardashvili sẽ bắt chính.
Crystal Palace: Adam Wharton, Marc Guehi và Nathaniel Clyne sẵn sàng trở lại. Chadi Riad, Nketiah, Franca và Cheick Doucoure tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương.
