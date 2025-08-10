Thông tin lực lượng

Liverpool: Alisson bị đau nhẹ nên nhiều khả năng tân binh Mamardashvili sẽ bắt chính.

Crystal Palace: Adam Wharton, Marc Guehi và Nathaniel Clyne sẵn sàng trở lại. Chadi Riad, Nketiah, Franca và Cheick Doucoure tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương.