Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze.

10/08/2025 | 10:14

20h30

Liverpool-LFC
Palace-CPC
Cầu thủ hai đội tập luyện trước trận - Ảnh: LFC và CPC
10/08/2025 | 10:13

20h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Alisson bị đau nhẹ nên nhiều khả năng tân binh Mamardashvili sẽ bắt chính.

Crystal Palace: Adam Wharton, Marc Guehi và Nathaniel Clyne sẵn sàng trở lại. Chadi Riad, Nketiah, Franca và Cheick Doucoure tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương.

Liverpool_Bolanet
Trận cầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Bolanet
