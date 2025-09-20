Đội hình dự kiến

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Kerkez, Van Dijk, Konate, Bradley; Szoboszlai, Gravenberch; Gakpo, Wirtz, Salah; Isak.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Mykolenko, Keane, Tarkowski, O'Brien; Garner, Gueye; Grealish, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.

Lịch thi đấu
Vòng 5
20/09/2025 18:30:00 Liverpool - Everton
20/09/2025 21:00:00 West Ham - Crystal Palace
20/09/2025 21:00:00 Wolves - Leeds
20/09/2025 21:00:00 Brighton - Tottenham
20/09/2025 21:00:00 Burnley - Nottingham Forest
20/09/2025 23:30:00 Manchester United - Chelsea
21/09/2025 02:00:00 Fulham - Brentford
21/09/2025 20:00:00 Bournemouth - Newcastle
21/09/2025 20:00:00 Sunderland - Aston Villa
21/09/2025 22:30:00 Arsenal - Manchester City
20/09/2025 | 00:39

16h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Curtis Jones và Frimpong vắng mặt.

Everton: Jarrad Branthwaite chấn thương.

liverpool vs everton preview.jpg
Derby Merseyside hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Opta
