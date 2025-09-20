Đội hình dự kiến
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Kerkez, Van Dijk, Konate, Bradley; Szoboszlai, Gravenberch; Gakpo, Wirtz, Salah; Isak.
Everton (4-2-3-1): Pickford; Mykolenko, Keane, Tarkowski, O'Brien; Garner, Gueye; Grealish, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 5
|20/09/2025 18:30:00
|Liverpool - Everton
|20/09/2025 21:00:00
|West Ham - Crystal Palace
|20/09/2025 21:00:00
|Wolves - Leeds
|20/09/2025 21:00:00
|Brighton - Tottenham
|20/09/2025 21:00:00
|Burnley - Nottingham Forest
|20/09/2025 23:30:00
|Manchester United - Chelsea
|21/09/2025 02:00:00
|Fulham - Brentford
|21/09/2025 20:00:00
|Bournemouth - Newcastle
|21/09/2025 20:00:00
|Sunderland - Aston Villa
|21/09/2025 22:30:00
|Arsenal - Manchester City
20/09/2025 | 00:39
16h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Curtis Jones và Frimpong vắng mặt.
Everton: Jarrad Branthwaite chấn thương.
