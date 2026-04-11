Nhận định trước trận

Liverpool bước vào cuộc tiếp đón Fulham trong bối cảnh phong độ đáng báo động. “Lữ đoàn đỏ” không chỉ thua cả 3 trận gần nhất mà còn không thắng trong 3 lần đối đầu gần đây với chính đối thủ này, với 2 trận hòa và 1 thất bại.

Sự sa sút của Liverpool đã kéo dài từ đầu mùa. Kể từ vòng 6 Ngoại hạng Anh, họ thua tới 10 trận, nhiều hơn số chiến thắng (9), và chỉ giành được 34 điểm – kém xa nhiều đối thủ cạnh tranh. Ba vòng gần nhất, thầy trò HLV Arne Slot tiếp tục gây thất vọng với 2 trận thua và 1 trận hòa.

Trái ngược, Fulham đang có phong độ khá ổn định. Đội bóng London thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 trận gần đây, đồng thời bất bại ở 3 chuyến làm khách gần nhất.

Với sự thăng hoa của Harry Wilson, người đã góp dấu giày vào 16 bàn thắng mùa này, Fulham hoàn toàn có cơ sở để hy vọng giành điểm tại Anfield.





