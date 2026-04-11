Đội hình dự kiến Liverpool vs Fulham

Liverpool (4-2-2-2): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Milos Kerkez;  Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz; Gakpo, Ekitike.

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, King, Bobb; Muniz.

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Liverpool vs Fulham...

11/04/2026 | 22:15

22h00

Nhận định trước trận

Liverpool bước vào cuộc tiếp đón Fulham trong bối cảnh phong độ đáng báo động. “Lữ đoàn đỏ” không chỉ thua cả 3 trận gần nhất mà còn không thắng trong 3 lần đối đầu gần đây với chính đối thủ này, với 2 trận hòa và 1 thất bại.

Sự sa sút của Liverpool đã kéo dài từ đầu mùa. Kể từ vòng 6 Ngoại hạng Anh, họ thua tới 10 trận, nhiều hơn số chiến thắng (9), và chỉ giành được 34 điểm – kém xa nhiều đối thủ cạnh tranh. Ba vòng gần nhất, thầy trò HLV Arne Slot tiếp tục gây thất vọng với 2 trận thua và 1 trận hòa.

Trái ngược, Fulham đang có phong độ khá ổn định. Đội bóng London thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 trận gần đây, đồng thời bất bại ở 3 chuyến làm khách gần nhất.

Với sự thăng hoa của Harry Wilson, người đã góp dấu giày vào 16 bàn thắng mùa này, Fulham hoàn toàn có cơ sở để hy vọng giành điểm tại Anfield.
 
 
 

11/04/2026 | 21:26

21h30

Thông tin lực lượng:

Liverpool sẽ không có sự phục vụ của Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Wataru Endo vì chấn thương. Còn tiền đạo Alexander Isak đã trở lại và thi đấu 12 phút ở trận thua PSG 0-2 sau ba tháng rưỡi chấn thương.

Trong khi đó, Fulham ky vọng đón Kenny Tete trở lại sau chấn thương, nhưng Calvin Bassey vẫn phải ngồi ngoài vì vấn đề ở lưng khiến anh phải rút lui khỏi ĐT Nigeria ở đợt tập trung cuối tháng 3 vừa qua.                                                                  

11/04/2026 | 21:25

21h00

Bảng xếp hạng
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 31 21 7 3 39 70
2 Manchester City 30 18 7 5 32 61
3 Manchester United 31 15 10 6 13 55
4 Aston Villa 31 16 6 9 5 54
5 Liverpool 31 14 7 10 8 49
6 Chelsea 31 13 9 9 15 48
7 Brentford 31 13 7 11 4 46
8 Everton 31 13 7 11 2 46
9 Fulham 31 13 5 13 -1 44
10 Brighton 31 11 10 10 4 43
11 Sunderland 31 11 10 10 -4 43
12 Newcastle 31 12 6 13 -1 42
13 Bournemouth 31 9 15 7 -2 42
14 Crystal Palace 30 10 9 11 -2 39
15 Leeds 31 7 12 12 -11 33
16 Nottingham Forest 31 8 8 15 -12 32
17 West Ham 32 8 8 16 -17 32
18 Tottenham 31 7 9 15 -10 30
19 Burnley 31 4 8 19 -28 20
20 Wolves 32 3 8 21 -34 17

  • Xuống hạng
