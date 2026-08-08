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Đội hình ra sân

Malaysia: Ghani, Ahmad, Celvin, Shamsul, Danish, Wan Kuzain, Aguero, Paulo Josue, Sumareh, Pavithran, Haiqal

Philippines: Deyto, Ugelvik, Rontini, Sato, Mariona, Kekkonen, Muens, Nishioka, Mrowka, Reyes, Gayoso.

Bàn thắng: Pavithran 16'

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08/08/2026 | 20:34

33'

Mariano xử lý khéo léo bên cánh phải rồi tung cú đá chéo góc buộc thủ môn Malaysia phải tung người cứu thua.

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08/08/2026 | 20:28

27'

Sau bàn mở tỷ số, Malaysia chuyển sang đá phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của Sumareh và Kuzain bên cánh.

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08/08/2026 | 20:20

19'

Philippines lập tức đưa ra câu trả lời. Tiếc rằng, cú đánh đầu của Gayoso lại đưa bóng đi chệch khung thành.

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08/08/2026 | 20:19

16'

Bàn thắng (1-0, Pavithran): Sau sai lầm để mất bóng bên cánh của hậu vệ Philippines, Kuzain tạt vào như đặt cho Pavithran đánh đầu căng tung lưới đội khách.

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08/08/2026 | 20:12

12'

Sau hơn 10 phút đầu, Philippines dần thi đấu tự tin hơn và cố gắng triển khai bóng từ tuyến dưới.

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08/08/2026 | 20:02

4'

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Malaysia tràn lên tấn công, buộc các cầu thủ Philippines phải lui về phòng ngự số đông bên phần sân nhà.

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08/08/2026 | 19:49

20h

Trận đấu bắt đầu.

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08/08/2026 | 19:49

19h

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Đội hình ra sân Malaysia vs Philippines - Ảnh: ASEAN United
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08/08/2026 | 08:07

18h10

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Xếp hạng bảng B sau 4 lượt đấu - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
08/08/2026 | 08:06

18h

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Cầu thủ hai đội tập luyện trước trận - Ảnh: FAM và PMNT
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08/08/2026 | 08:06

17h

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Malaysia được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà - Ảnh: FAM
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