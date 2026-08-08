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Đội hình ra sân
Malaysia: Ghani, Ahmad, Celvin, Shamsul, Danish, Wan Kuzain, Aguero, Paulo Josue, Sumareh, Pavithran, Haiqal
Philippines: Deyto, Ugelvik, Rontini, Sato, Mariona, Kekkonen, Muens, Nishioka, Mrowka, Reyes, Gayoso.
Bàn thắng: Pavithran 16'
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33'
Mariano xử lý khéo léo bên cánh phải rồi tung cú đá chéo góc buộc thủ môn Malaysia phải tung người cứu thua.
27'
Sau bàn mở tỷ số, Malaysia chuyển sang đá phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của Sumareh và Kuzain bên cánh.
19'
Philippines lập tức đưa ra câu trả lời. Tiếc rằng, cú đánh đầu của Gayoso lại đưa bóng đi chệch khung thành.
16'
Bàn thắng (1-0, Pavithran): Sau sai lầm để mất bóng bên cánh của hậu vệ Philippines, Kuzain tạt vào như đặt cho Pavithran đánh đầu căng tung lưới đội khách.
12'
Sau hơn 10 phút đầu, Philippines dần thi đấu tự tin hơn và cố gắng triển khai bóng từ tuyến dưới.
4'
Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Malaysia tràn lên tấn công, buộc các cầu thủ Philippines phải lui về phòng ngự số đông bên phần sân nhà.
20h
Trận đấu bắt đầu.