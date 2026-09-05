Đội hình dự kiến
Man City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland.
Coventry: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Amenda, Dasilva; Yirenkyi, Grimes, Rudoni; Mason-Clark, Awoniyi.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 3
|05/09/2026 18:30:00
|Newcastle - Bournemouth
|05/09/2026 21:00:00
|Nottingham Forest - Tottenham
|05/09/2026 21:00:00
|Brentford - Sunderland
|05/09/2026 21:00:00
|Brighton - Leeds
|05/09/2026 21:00:00
|Fulham - Crystal Palace
|05/09/2026 21:00:00
|Manchester City - Coventry
|05/09/2026 23:30:00
|Hull City - Aston Villa
|06/09/2026 20:00:00
|Everton - Manchester United
|06/09/2026 22:30:00
|Arsenal - Chelsea
05/09/2026 | 13:01
16h06
Thu gọn
05/09/2026 | 13:01
16h
Thông tin lực lượng
Man City: Jeremy Doku và Matheus Nunes chấn thương. Tân binh Ndiaye và Enzo Fernandez sẵn sàng ra mắt.
Coventry: Haji Wright, Frank Onyeka và Sidiki Cherif vắng mặt vì chấn thương.
Thu gọn