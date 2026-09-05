Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland.

Coventry: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Amenda, Dasilva; Yirenkyi, Grimes, Rudoni; Mason-Clark, Awoniyi.

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Lịch thi đấu
Vòng 3
05/09/2026 18:30:00 Newcastle - Bournemouth
05/09/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Tottenham
05/09/2026 21:00:00 Brentford - Sunderland
05/09/2026 21:00:00 Brighton - Leeds
05/09/2026 21:00:00 Fulham - Crystal Palace
05/09/2026 21:00:00 Manchester City - Coventry
05/09/2026 23:30:00 Hull City - Aston Villa
06/09/2026 20:00:00 Everton - Manchester United
06/09/2026 22:30:00 Arsenal - Chelsea
05/09/2026 | 13:01

16h06

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Haaland và đồng đội tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thu gọn
05/09/2026 | 13:01

16h

Thông tin lực lượng

Man City: Jeremy Doku và Matheus Nunes chấn thương. Tân binh Ndiaye và Enzo Fernandez sẵn sàng ra mắt.

Coventry: Haji Wright, Frank Onyeka và Sidiki Cherif vắng mặt vì chấn thương.

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Man City được đánh giá cao hơn - Ảnh: PaperGH
Thu gọn