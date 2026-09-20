Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, Guehi, Nunes, Anderson, Semenyo, Fernandez, Cherki, Ndiaye, Haaland.

Sunderland: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Methalie, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey.

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Lịch thi đấu
Vòng 5
20/09/2026 20:00:00 Leeds - Crystal Palace
20/09/2026 20:00:00 Manchester City - Sunderland
20/09/2026 20:00:00 Bournemouth - Liverpool
20/09/2026 22:30:00 Fulham - Manchester United

19/09/2026 | 23:35

18h

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Thầy trò Enzo Maresca trên sân tập - Ảnh: MCFC
Thu gọn
19/09/2026 | 23:35

17h

Thông tin lực lượng

Man City: Jérémy Doku chấn thương.

Sunderland: Reinildo bị treo giò. Omar Alderete, Habib Diarra, Romaine Mundle chấn thương.

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Man City được đánh giá cao hơn hẳn - Ảnh: Tod
Thu gọn