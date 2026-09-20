Đội hình dự kiến
Man City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, Guehi, Nunes, Anderson, Semenyo, Fernandez, Cherki, Ndiaye, Haaland.
Sunderland: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Methalie, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 5
|20/09/2026 20:00:00
|Leeds - Crystal Palace
|20/09/2026 20:00:00
|Manchester City - Sunderland
|20/09/2026 20:00:00
|Bournemouth - Liverpool
|20/09/2026 22:30:00
|Fulham - Manchester United
19/09/2026 | 23:35
18h
Thu gọn
19/09/2026 | 23:35
17h
Thông tin lực lượng
Man City: Jérémy Doku chấn thương.
Sunderland: Reinildo bị treo giò. Omar Alderete, Habib Diarra, Romaine Mundle chấn thương.
Thu gọn