Thể Công Viettel làm khách trước Melbourne Victory lúc 14h45 ngày 25/11, thuộc lượt trận thứ năm bảng E AFC Champions League Two 2026/27, với mục tiêu tìm lại chiến thắng.

Đội bóng áo lính trải qua chuỗi 11 trận không thắng trên hai đấu trường V.League và Cúp C2 châu Á. Sau bốn lượt trận, Thể Công Viettel mới giành một điểm, đứng cuối bảng E.

Trong khi đó, Melbourne Victory cũng sa sút với bảy trận liên tiếp không thắng, hiện sở hữu bốn điểm tại đấu trường châu lục.

Ở lượt đi, hai đội hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Tái đấu tại Australia, Thể Công Viettel được kỳ vọng phát huy lối chơi phòng ngự phản công.

Khuất Văn Khang cùng hai ngoại binh Ribamar và Junior Brandao được kỳ vọng tạo khác biệt, giúp đại diện Việt Nam giành ba điểm quan trọng.

Đội hình dự kiến Melbourne Victory vs Thể Công Viettel

Melbourne Victory (4-2-3-1): Duncan; Inserra, Lockyer, Davidson, Lino; D'Arrigo, Valadon; Jelacic, Grimaldi, Santos; Nduka.

Thể Công Viettel (4-3-3): Caruso Minh Khang; Tuấn Tài, Chí Khải, Lucas, Hoàng Minh; Andre Luiz, Hoàng Khanh, Wesley Nata; Văn Khang, Ribamar, Junior Brandao.

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