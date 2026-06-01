Đội hình dự kiến

Mexico: Ochoa; Sanchez, Montes, Alvarez, Gallardo; Gutierrez, Fidalgo, Pineda; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokoena; Appollis, Foster, Moremi.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

11/06/2026 | 16:59

22h33

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Sân đấu Azteca với sức chứa hơn 8 vạn khán giả đã sẵn sàng cho trận khai mạc World Cup 2026 - Ảnh: Histoporte
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11/06/2026 | 16:52

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Dàn sao Mexico tập luyện hăng say trước trận mở màn - Ảnh: Selección Nacional
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11/06/2026 | 16:51

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Các cầu thủ Nam Phi chuẩn bị cho trận ra quân - Ảnh: Bafana Bafana
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11/06/2026 | 16:51

22h

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Mexico hy vọng giành 3 điểm ngày ra quân - Ảnh: Tod
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