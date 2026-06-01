World Cup 2026 khởi tranh vào 2h đêm nay (12/6), với chủ nhà Mexico đấu với Nam Phi – trận mở màn bảng A, nằm trong tổng số 104 trận tại ngày hội bóng đá thế giới lần này.
Nhận sự cổ vũ của hơn 8 vạn CĐV cuồng nhiệt trên thánh địa Azteca, Mexico mong chờ một chiến thắng hoành tráng trước Nam Phi ở trận ra quân World Cup 2026.
Đội hình dự kiến
Mexico: Ochoa; Sanchez, Montes, Alvarez, Gallardo; Gutierrez, Fidalgo, Pineda; Alvarado, Jimenez, Quinones.
Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokoena; Appollis, Foster, Moremi.
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Mời quý độc giả VietNamNet theo dõi trực tiếp lễ khai mạc World Cup 2026, diễn ra trên sân Azteca, lúc 0h30 ngày 12/6 (giờ VN).
VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá World Cup 2026, trận đấu giữa Mexico vs Nam Phi, lúc 02h ngày 12/6 (giờ Việt Nam).
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