Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Lisandro, Shaw; Mainoo, Santos; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Ipswich: Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Clarke, Enciso, Maeda; Emerson.

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Lịch thi đấu
Vòng 2
30/08/2026 20:00:00 Chelsea - Brighton
30/08/2026 20:00:00 Leeds - Brentford
30/08/2026 20:00:00 Sunderland - Fulham
30/08/2026 22:30:00 Manchester United - Ipswich
01/09/2026 02:00:00 Aston Villa - Arsenal
30/08/2026 | 13:51

18h08

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Cầu thủ MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn
30/08/2026 | 13:50

18h

Thông tin lực lượng

MU: Amad Diallo, Ugarte và Baleba vắng mặt vì chấn thương. Mason Mount và De Ligt đang trong quá trình hồi phục.

Ipswich: Azor Matusiwa và Florentino Luis chấn thương.

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MU quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: P.L
Thu gọn