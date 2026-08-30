Đội hình dự kiến
MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Lisandro, Shaw; Mainoo, Santos; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.
Ipswich: Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Clarke, Enciso, Maeda; Emerson.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 2
|30/08/2026 20:00:00
|Chelsea - Brighton
|30/08/2026 20:00:00
|Leeds - Brentford
|30/08/2026 20:00:00
|Sunderland - Fulham
|30/08/2026 22:30:00
|Manchester United - Ipswich
|01/09/2026 02:00:00
|Aston Villa - Arsenal
30/08/2026 | 13:51
18h08
Thu gọn
30/08/2026 | 13:50
18h
Thông tin lực lượng
MU: Amad Diallo, Ugarte và Baleba vắng mặt vì chấn thương. Mason Mount và De Ligt đang trong quá trình hồi phục.
Ipswich: Azor Matusiwa và Florentino Luis chấn thương.
Thu gọn