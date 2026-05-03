Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Liverpool: Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Isak.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 35
03/05/2026 20:00:00 Bournemouth - Crystal Palace
03/05/2026 21:30:00 Manchester United - Liverpool
04/05/2026 01:00:00 Aston Villa - Tottenham
04/05/2026 21:00:00 Chelsea - Nottingham Forest
05/05/2026 02:00:00 Everton - Manchester City
03/05/2026 | 17:16

19h30

Các cầu thủ MU tập luyện hứng khởi - Ảnh: MUFC
19h

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt vắng mặt vì chấn thương. Lisandro Martinez bị treo giò. Matheus Cunha sẵn sàng tái xuất.

Liverpool: Salah, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo, Giorgi Mamardashvili và Alisson Becker chấn thương.

Trận thư hùng hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports
