Tờ Corriere dello Sport, phong độ bùng nổ của Donyell Malen tại AS Roma – ghi 12 bàn chỉ sau 16 trận, đã lọt tầm ngắm của MU, Chelsea, Newcastle và mới nhất là Barca.

Malen gia nhập Aston Villa từ Dortmund hồi tháng 1/2025, từng bước tạo tầm ảnh hưởng trong đội hình của Unai Emery, đóng góp 10 bàn trong 46 lần ra sân.

Tuy nhiên, đại diện Premier League đã cho phép anh chuyển đến Roma vào đầu năm nay, để tuân thủ các quy định tài chính.

Theo nguồn trên, AS Roma dự kiến sẽ bỏ ra 25 triệu euro để mua đứt Donyell Malen, sau khi hết hợp đồng cho mượn vào cuối mùa. Nhưng, anh hoàn toàn có thể ra đi ngay hè này, sớm trở lại Ngoại hạng Anh, nếu có đội nào chịu chi ra gấp đôi con số trên, tức khoảng 50 triệu euro.

MU đang tất bật cho kế hoạch mua sắm hè, khi chuẩn bị giành tấm vé dự Cúp C1 mùa tới. Với việc Zirkzee đang có kế hoạch trở lại Italia, Malen có thể thay thế người đồng hương của mình ở Old Trafford. Dù vậy, nếu động thái này xảy ra vẫn được xem là một bất ngờ lớn.

Liên quan đến việc bổ sung hàng công, MU được cho cũng sẽ có những đàm phán với Igor Thiago (Brentford) hoặc Dusan Vlahovic (Juventus).

Ngoài mang về những bản hợp đồng mới, MU cũng phải quyết định xem có bổ nhiệm chính thức Michael Carrick hay mang về một thuyền trưởng mới giàu kinh nghiệm và tên tuổi hơn.