MU quan tâm Conceicao

Những màn trình diễn của Francisco Conceicao trong màu áo Juventus nhận được sự quan tâm từ một số CLB hàng đầu bóng đá Anh, trong đó có MU.

Theo Tuttosport, MU đã cử trinh sát theo dõi Conceicao và không loại trừ khả năng ký hợp đồng với cầu thủ người Bồ Đào Nha trong tương lai.

MU theo đuổi Conceicao. Ảnh: JFC

Sở hữu kỹ thuật tốt và tốc độ ấn tượng, Conceicao nổi bật khi có khả năng thi đấu cả hai cánh – gồm các vị trí tiền vệ hoặc tiền đạo.

Chính sự đa năng của Conceicao khiến MU chú ý. Hơn nữa, anh có đôi khi thi đấu như “số 9 ảo”, với những pha xử lý bóng táo bạo.

Juventus không có ý định chia tay Conceicao. Tuy nhiên, nếu MU đưa ra mức giá hợp lý, “Bà đầm già” có khả năng ngồi vào bàn đàm phán.

Arsenal muốn có Enzo Fernandez

Bất chấp thành tích mùa này như thế nào – hiện dẫn đầu Ngoại hạng Anh và đá bán kết Champions League – Arsenal hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Báo chí Anh đưa tin, Arsenal chuẩn bị cho một thương vụ đình đám: chiêu mộ Enzo Fernandez từ hàng xóm Chelsea.

Arsenal quan tâm Enzo Fernandez. Ảnh: CFC

Tiền vệ người Argentina trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của “Pháo thủ”, để tiếp tục tăng cường sức mạnh tuyến giữa, tránh phụ thuộc Martin Odegaard.

Enzo Fernandez và Chelsea có sự xung đột trong thời gian qua. Đây là cơ hội để Arsenal “cướp” ngôi sao của đối thủ – tương tự Kai Havertz trước đây.

Arsenal thể hiện rõ quyết tâm lấy Enzo Fernandez – hiện cũng là mục tiêu của Man City hay Real Madrid – khi sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng với mức giá khoảng 130 triệu bảng.

Goncalo Ramos rời PSG

Goncalo Ramos đang trải qua thời kỳ khó khăn tại PSG, khi không giành được vị trí đá chính trong đội hình của Luis Enrique.

Từ đầu mùa giải, tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ mới thi đấu 171 phút ở Champions League, trong khi thời gian xuất hiện tại Ligue 1 là 1.161 phút.

Goncalo Ramos tìm kiếm bến đỗ mới. Ảnh: PSG Inside

Ở tuổi 24 (sẽ tròn 25 tuổi sau một tháng rưỡi nữa), Goncalo Ramos muốn thi đấu nhiều hơn để cải thiện bản thân. Vì vậy, anh lựa chọn chia tay Công viên các Hoàng tử.

Người đại diện Jorge Mendes hiện đang xúc tiến kế hoạch chuyển nhượng Goncalo Ramos.

Có nhiều đề nghị gửi đến Goncalo Ramos từ Saudi Pro League. Mặc dù vậy, anh ưu tiên tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao ở bóng đá châu Âu – với một số điểm đến như Juventus hoặc AC Milan.