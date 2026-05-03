MU quan tâm Conceicao
Những màn trình diễn của Francisco Conceicao trong màu áo Juventus nhận được sự quan tâm từ một số CLB hàng đầu bóng đá Anh, trong đó có MU.
Theo Tuttosport, MU đã cử trinh sát theo dõi Conceicao và không loại trừ khả năng ký hợp đồng với cầu thủ người Bồ Đào Nha trong tương lai.
Sở hữu kỹ thuật tốt và tốc độ ấn tượng, Conceicao nổi bật khi có khả năng thi đấu cả hai cánh – gồm các vị trí tiền vệ hoặc tiền đạo.
Chính sự đa năng của Conceicao khiến MU chú ý. Hơn nữa, anh có đôi khi thi đấu như “số 9 ảo”, với những pha xử lý bóng táo bạo.
Juventus không có ý định chia tay Conceicao. Tuy nhiên, nếu MU đưa ra mức giá hợp lý, “Bà đầm già” có khả năng ngồi vào bàn đàm phán.
Arsenal muốn có Enzo Fernandez
Bất chấp thành tích mùa này như thế nào – hiện dẫn đầu Ngoại hạng Anh và đá bán kết Champions League – Arsenal hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường chuyển nhượng mùa hè.
Báo chí Anh đưa tin, Arsenal chuẩn bị cho một thương vụ đình đám: chiêu mộ Enzo Fernandez từ hàng xóm Chelsea.
Tiền vệ người Argentina trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của “Pháo thủ”, để tiếp tục tăng cường sức mạnh tuyến giữa, tránh phụ thuộc Martin Odegaard.
Enzo Fernandez và Chelsea có sự xung đột trong thời gian qua. Đây là cơ hội để Arsenal “cướp” ngôi sao của đối thủ – tương tự Kai Havertz trước đây.
Arsenal thể hiện rõ quyết tâm lấy Enzo Fernandez – hiện cũng là mục tiêu của Man City hay Real Madrid – khi sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng với mức giá khoảng 130 triệu bảng.
Goncalo Ramos rời PSG
Goncalo Ramos đang trải qua thời kỳ khó khăn tại PSG, khi không giành được vị trí đá chính trong đội hình của Luis Enrique.
Từ đầu mùa giải, tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ mới thi đấu 171 phút ở Champions League, trong khi thời gian xuất hiện tại Ligue 1 là 1.161 phút.
Ở tuổi 24 (sẽ tròn 25 tuổi sau một tháng rưỡi nữa), Goncalo Ramos muốn thi đấu nhiều hơn để cải thiện bản thân. Vì vậy, anh lựa chọn chia tay Công viên các Hoàng tử.
Người đại diện Jorge Mendes hiện đang xúc tiến kế hoạch chuyển nhượng Goncalo Ramos.
Có nhiều đề nghị gửi đến Goncalo Ramos từ Saudi Pro League. Mặc dù vậy, anh ưu tiên tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao ở bóng đá châu Âu – với một số điểm đến như Juventus hoặc AC Milan.
Tin vắn
- Theo báo chí Đức, MU và Chelsea cùng cân nhắc ký hợp đồng với thủ môn Gregor Kobel từ Borussia Dortmund.
- MU nhắm đến hậu vệ trái El Hadji Malick Diouf – người cũng đá được tiền vệ và tiền đạo. Thương vụ sẽ suôn sẻ nếu West Ham xuống hạng.
- Chelsea thể hiện sự quan tâm đến tiền vệ phòng ngự Noah Sadiki của Sunderland. Cầu thủ 21 tuổi này còn có khả năng đá hậu vệ phải.
- Tottenham hỏi mua Brahim Diaz với giá 25 triệu euro, cùng với việc Real Madrid nhận 25% phí chuyển nhượng trong tương lai.
- Valencia, Real Betis và Real Sociedad đều đang liên hệ với Chelsea để hỏi mua đứt tiền đạo trẻ Marc Guiu.
- AC Milan vừa khởi động lại kế hoạch chuyển nhượng Jean-Philippe Mateta, sau khi thương vụ đổ bể hồi tháng Giêng vì phát hiện vấn đề ở đầu gối của tiền đạo người Pháp.
- Borussia Dortmund gia nhập cuộc đua giành Marcos Senesi, trong trường hợp Nico Schlotterbeck chia tay.
- Everton đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng với hậu vệ đa năng Vitaliy Mykolenko.
- Brentford định giá Igor Thiago 80 triệu bảng, khi tiền đạo người Brazil được Atletico Madrid, Chelsea, Juventus và Milan quan tâm.
MU được loan tin đang có ý định đưa chân sút 27 tuổi người Hà Lan, Donyell Malen từ AS Roma trở lại Ngoại hạng Anh ở chuyển nhượng hè này.
Tyrell Malacia sẽ rời Old Trafford khi hết hạn hợp đồng hè này và lãnh đạo MU đã nhắm đến hậu vệ trái El Hadji Malick Diouf của West Ham.
Sandro Tonali quyết định sẽ tiếp tục chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, nhưng có thể tìm bến đỗ mới đẳng cấp hơn như MU hay Arsenal.