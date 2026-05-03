21h30 ngày 3/5, sân Old Trafford:

Nhờ chiến thắng Brentford hồi đầu tuần, MU hiện đứng thứ ba trên BXH, hơn Brighton 10 điểm và chỉ cần thêm một điểm nữa để chắc suất dự Champions League 2026/27.

Còn Liverpool kém MU 3 điểm sau khi hạ gục Crystal Palace. Đoàn quân Arne Slot cần thắng hai trận nữa để góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới.

MU thắng 2-1 trận lượt đi trên sân Anfield - Ảnh: LFC

Thầy trò Michael Carrick cảm thấy tràn đầy tự tin khi chạm trán Liverpool, bởi họ vừa trải qua chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Fulham, Everton và Crystal Palace.

Hơn nữa, 29 điểm mà Quỷ đỏ kiếm được kể từ ngày Carrick lên nắm quyền là số điểm cao nhất so với bất kỳ đội bóng nào khác ở Premier League trong cùng thời điểm.

MU bay cao có công lớn của thủ quân Bruno Fernandes - ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Rõ ràng, khi được trả về vị trí tiền vệ tấn công sở trường, Bruno đã phát huy hết tinh hoa kiến tạo, với kỷ lục mới đang chờ bị xô đổ.

Bên kia chiến tuyến, tình hình phức tạp hơn một chút với Liverpool. Để chắc chắn lấy vé Champions League, The Kop cần phải thắng và hy vọng Brighton và Bournemouth mất điểm.

Thực tế, đội bóng của Arse Slot thường gặp khó trên sân khách mùa này. Họ để thua liền hai trận trước chủ nhà Wolves và Brighton, rồi mới có chiến thắng nghẹt thở Everton ở Hill Dickinson.

Cunha sẵn sàng trở lại sau chấn thương - Ảnh: LFC

Thống kê chỉ ra rằng, Liverpool chỉ thắng 4/23 trận làm khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước các đội nằm nửa trên BXH (10 hòa, 9 thua).

Trận lượt đi, Liverpool phơi áo 1-2 trước MU. Trong bối cảnh bão chấn thương bủa vây cướp đi loạt trụ cột như Salah, Alisson hay Ekitike, The Kop nhiều khả năng tiếp tục ôm hận.

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt vắng mặt vì chấn thương. Lisandro Martinez bị treo giò. Matheus Cunha sẵn sàng tái xuất.

Liverpool: Salah, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo, Giorgi Mamardashvili và Alisson Becker chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Liverpool: Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Isak.