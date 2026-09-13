Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Dorgu; Tielemans, Mainoo; Rashford, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

13/09/2026 | 21:52

21h30

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Dàn sao MU đến sân - Ảnh: MUFC
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13/09/2026 | 21:52

21h20

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Đội hình ra sân MU vs Man City
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13/09/2026 | 11:04

20h30

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Các cầu thủ Man City tập luyện trước cuộc chạm trán - Ảnh: MCFC
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13/09/2026 | 11:03

20h

Thông tin lực lượng

MU: Carlos Baleba, De Ligt, Heaton và Amad Diallo vắng mặt vì chấn thương. Luke Shaw sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Man City: Doku chấn thương. Khả năng ra sân của O'Reilly còn bỏ ngỏ.

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Derby Manchester hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: FB
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