Thông tin lực lượng

MU: Carlos Baleba, De Ligt, Heaton và Amad Diallo vắng mặt vì chấn thương. Luke Shaw sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Man City: Doku chấn thương. Khả năng ra sân của O'Reilly còn bỏ ngỏ.