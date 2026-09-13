Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Dorgu; Tielemans, Mainoo; Rashford, Fernandes, Cunha, Mbeumo.
Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.
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13/09/2026 | 21:52
21h30
Thu gọn
13/09/2026 | 21:52
21h20
Thu gọn
13/09/2026 | 11:04
20h30
Thu gọn
13/09/2026 | 11:03
20h
Thông tin lực lượng
MU: Carlos Baleba, De Ligt, Heaton và Amad Diallo vắng mặt vì chấn thương. Luke Shaw sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.
Man City: Doku chấn thương. Khả năng ra sân của O'Reilly còn bỏ ngỏ.
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