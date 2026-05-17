Đội hình dự kiến

MU (4-2-3-1): Lammens; Shaw, Lisandro, Maguire, Mazraoui; Mainoo, Mount; Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo; Zirkzee.

Nottingham (3-4-2-1): Sels; Filho, Milenkovic, Morato; Neco Williams, Dominguez, Elliot Anderson, Netz; Bakwa, Igor Jesus; Awoniyi.

Lịch thi đấu
Vòng 37
17/05/2026 18:30:00 Manchester United - Nottingham Forest
17/05/2026 21:00:00 Everton - Sunderland
17/05/2026 21:00:00 Leeds - Brighton
17/05/2026 21:00:00 Brentford - Crystal Palace
17/05/2026 21:00:00 Wolves - Fulham
17/05/2026 23:30:00 Newcastle - West Ham
19/05/2026 02:00:00 Arsenal - Burnley
20/05/2026 01:30:00 Bournemouth - Manchester City
20/05/2026 02:15:00 Chelsea - Tottenham
17/05/2026 | 14:35

16h30

Casemiro sẽ đá trận chia tay sân Old Trafford - Ảnh: MUFC
17/05/2026 | 14:34

16h

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt, Ugarte và Sesko chấn thương.

Nottingham Forest: Nicolo Savona, John Victor, Callum Hudson-Odoi, Willy Boly chấn thương.

Cuộc đấu hứa hẹn cởi mở và nhiều bàn thắng
