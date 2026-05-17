Đội hình dự kiến
MU (4-2-3-1): Lammens; Shaw, Lisandro, Maguire, Mazraoui; Mainoo, Mount; Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo; Zirkzee.
Nottingham (3-4-2-1): Sels; Filho, Milenkovic, Morato; Neco Williams, Dominguez, Elliot Anderson, Netz; Bakwa, Igor Jesus; Awoniyi.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 37
|17/05/2026 18:30:00
|Manchester United - Nottingham Forest
|17/05/2026 21:00:00
|Everton - Sunderland
|17/05/2026 21:00:00
|Leeds - Brighton
|17/05/2026 21:00:00
|Brentford - Crystal Palace
|17/05/2026 21:00:00
|Wolves - Fulham
|17/05/2026 23:30:00
|Newcastle - West Ham
|19/05/2026 02:00:00
|Arsenal - Burnley
|20/05/2026 01:30:00
|Bournemouth - Manchester City
|20/05/2026 02:15:00
|Chelsea - Tottenham
17/05/2026 | 14:35
16h30
17/05/2026 | 14:34
16h
Thông tin lực lượng
MU: De Ligt, Ugarte và Sesko chấn thương.
Nottingham Forest: Nicolo Savona, John Victor, Callum Hudson-Odoi, Willy Boly chấn thương.
