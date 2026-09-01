Đội hình dự kiến
MU: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui; Santos, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.
Sabah: Pokatilov; Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris; Mickels, Simic.
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|Lịch thi đấu
|League Stage - 1
|10/09/2026 23:45:00
|Fenerbahce - AS Roma
|10/09/2026 23:45:00
|PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk
|11/09/2026 02:00:00
|Manchester United - Sabah FA
|11/09/2026 02:00:00
|Slavia Praha - Lens
|11/09/2026 02:00:00
|como - RB Leipzig
|11/09/2026 02:00:00
|Bayern Munich - Bodo/Glimt
10/09/2026 | 16:56
22h30
Thu gọn
10/09/2026 | 16:55
22h
Thông tin lực lượng
MU: Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, Carlos Baleba, Amad Diallo và Tom Heaton vắng mặt vì chấn thương. Rashford bị đau nhẹ.
Sabah: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.
Thu gọn