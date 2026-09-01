Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui; Santos, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Sabah: Pokatilov; Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris; Mickels, Simic.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
League Stage - 1
10/09/2026 23:45:00 Fenerbahce - AS Roma
10/09/2026 23:45:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk
11/09/2026 02:00:00 Manchester United - Sabah FA
11/09/2026 02:00:00 Slavia Praha - Lens
11/09/2026 02:00:00 como - RB Leipzig
11/09/2026 02:00:00 Bayern Munich - Bodo/Glimt
10/09/2026 | 16:56

22h30

HRx6MuvagAAo0601.jpg
HRx5WOBWEAAy1Ah.jpg
Dàn sao MU tập hồi phục - Ảnh: MUFC
Thu gọn
10/09/2026 | 16:55

22h

Thông tin lực lượng

MU: Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, Carlos Baleba, Amad Diallo và Tom Heaton vắng mặt vì chấn thương. Rashford bị đau nhẹ.

Sabah: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.

HRzFkFfbQAAjz94.jpg
Rashford sẵn sàng xung trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn