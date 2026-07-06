Đội chủ nhà Mỹ đấu Bỉ cho mục tiêu giành vé tứ kết World Cup lần đầu tiên sau 24 năm, kể từ năm 2002.

Sau khi đứng đầu bảng D với 6 điểm cùng 2 màn trình diễn hứa hẹn- thắng Paraguay 4-1 và 2-0 Úc, Mỹ giành quyền đi tiếp đúng như dự đoán, với chiến thắng 2-0 trước Bosnia vs Herzegovina ở vòng 32 đội.

Nhưng đó là trận đấu Mỹ phải chịu tổn thất lớn, chỉ còn 10 người trên sân từ phút 64, sau khi trọng tài xem lại VAR quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Folarin Balogun, sau lỗi va chạm với cầu thủ đối phương.

Mỹ với tinh thần hưng phấn, có thể tận dụng được sức mạnh sân nhà để vượt qua Bỉ. Ảnh: FC TSN

Balogun thoát án treo giò nhiều trận, nhưng sự vắng mặt của anh ở cuộc đấu với Bỉ là một tổn thất lớn với đoàn quân Pochettino. Tuy nhiên, theo tin tức mới nhất, FIFA đã đồng ý để ngôi sao người Mỹ hoãn án treo giò, tức có thể góp mặt ở trận đấu vòng 16 này!

Chân sút chủ lực đang khoác áo Monaco, đã ghi 3 bàn thắng từ đầu giải, thể hiện phong độ xuất sắc trên hàng công của tuyển Mỹ, có sự phối hợp ăn ý với các đồng đội.

Trong khi đó, Bỉ chưa thể hiện được phong độ tốt nhất từ đầu giải. Hay chính xác hơn, Kevin de Bruyne đã đi qua thời rực rỡ nhất, dù vậy họ vẫn sở hữu những cầu thủ nơi hàng công có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Có thể thấy ‘Quỷ đỏ’ Bỉ đã được vận may đi cùng tại World Cup 2026. Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị loại, với chỉ 2 điểm sau 2 trận đầu tiên, Bỉ đã thắng to New Zealand 5-1 ở lượt đấu cuối để khép lại với ngôi đầu bảng.

Và ở trận đấu vòng 32 đội gặp Senegal, Bỉ đã để đối thủ dẫn 2-0 cho đến phút 86, thì Lukaku mở đầu cho cuộc lội ngược dòng, cùng cú đúp của Tielemans (89’ và 120+5), để tiếp tục trụ lại ở giải đấu.

Nếu Bỉ vẫn chơi sơ hở như phần lớn thời gian ở trận gặp Senegal, Mỹ với lợi thế sân nhà hoàn toàn có thể làm nên chuyện, giảm thành tích lấn át của đối thủ ở thống kê đối đầu – 5 thắng trong 6 lần đụng độ.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton nhận định về trận đấu: một tuyển Bỉ chưa thuyết phục từ đầu giải, sẽ thua sít sao Mỹ, dù tổn thất Balogun, nhưng tinh thần đang hưng phấn và sự cổ vũ của khán giả nhà là lợi thế. Như vậy, với việc Balogun được thi đấu thì cửa thắng của đoàn quân Pochettino càng cao hơn nữa.

Dự đoán được chuyên gia này đưa ra: Mỹ thắng 2-1 Bỉ. Đây cũng là tỷ số được chuyên gia Sportsmole lựa chọn.

Tuy nhiên, Sportskeeda nghĩ khác, cho rằng Bỉ mới là đội giành chiến thắng 2-1 trước Mỹ.

Đội hình dự kiến:

Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic.

Bỉ: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.