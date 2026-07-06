7h00 ngày 7/7, sân Lumen Field:

Mỹ tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026 không còn là câu chuyện bất ngờ của một đội chủ nhà chơi vượt kỳ vọng, với sự may mắn hay các yếu tố xung quanh.

Sau 4 trận, dấu ấn của Mauricio Pochettino đã hiện rất rõ. Họ là một tập thể trẻ, giàu năng lượng, pressing quyết liệt và biết biến sức ép thành bàn thắng.

Trước đối thủ Bỉ, đội tuyển Mỹ có cơ sở để tin vào một chiến thắng để mở cánh cửa tứ kết World Cup 2026.

Con số 11 bàn sau 4 trận nói lên nhiều điều. Đây là kỳ World Cup ghi bàn tốt nhất lịch sử đội tuyển Mỹ, nhưng giá trị của nó không chỉ nằm ở kỷ lục (kỷ lục cũ 7 bàn).

Chủ nhà Mỹ được kỳ vọng đả bại Bỉ ở trận đấu vòng 1/8, giành vé vào tứ kết

Pochettino đã tạo ra một hệ thống tấn công có nhiều điểm nổ. Balogun, Reyna, Tillman, Freeman, Trusty hay Berhalter đều đã xuất hiện trên bảng tỷ số.

Mỹ không chờ một ngôi sao duy nhất cứu trận, dù đó là Pulisic, mà tìm bàn thắng từ pressing, bóng hai, các pha leo biên, tiền vệ xâm nhập và cả tình huống cố định.

Việc Balogun bị treo giò – sau lỗi vô tình nhưng nguy hiểm – chắc chắn là tổn thất, nhất là khi anh đang là trung phong hiệu quả nhất của Mỹ.

Nhưng chính sự đa dạng ấy giúp Pochettino có lý do để không quá hoảng. Tillman có thể được đẩy cao hơn, Reyna có thể nhận vai trò sáng tạo trung tâm, còn hai biên tiếp tục là vũ khí để kéo giãn hàng thủ Bỉ.

Bỉ vẫn đáng sợ bởi kinh nghiệm của Courtois, De Bruyne, Lukaku, Tielemans hay Doku. Tuy nhiên, trận thắng Senegal 3-2 sau hiệp phụ cũng để lộ nhiều vết nứt.

“Quỷ đỏ” bị dẫn 2 đến cuối hiệp 2, nội bộ suýt đánh nhau, phải sống nhờ bản lĩnh của thế hệ cũ và những khoảnh khắc muộn. Một đội bóng như thế rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể tổn thương nếu bị kéo vào nhịp độ cao.

Đó là nơi Mỹ có thể đánh vào. Nếu Adams và McKennie bóp nghẹt khoảng nhận bóng của De Bruyne, nếu hai cánh duy trì được tốc độ để buộc hàng thủ Bỉ lùi sâu, trận đấu có thể rẽ theo hướng Pochettino mong muốn.

Mỹ không cần đá phiêu lưu, mà nhiệm vụ là giữ cường độ, thắng tranh chấp và biến sự già nua của Bỉ thành áp lực liên tục.

Tứ kết không còn là giấc mơ xa. Với lợi thế sân nhà, sức trẻ và một hệ thống đang vào guồng, Mỹ có đủ lý do để tin rằng họ có thể hạ Bỉ.

Đội hình dự kiến:

Mỹ (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Dự đoán: Mỹ thắng 2-1.