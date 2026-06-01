Na Uy bước vào lượt trận quyết định bảng I World Cup 2026 với tâm thế không còn gì để mất ngoài mục tiêu giữ ngôi đầu. Hai chiến thắng trước Iraq và Senegal giúp họ sớm đi tiếp, nhưng cũng bộc lộ những khoảng trống nơi hàng thủ khi đã để lọt lưới 3 bàn.

Sức mạnh của Na Uy vẫn xoay quanh Erling Haaland. Chân sút của Man City đang duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng và luôn biết cách tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng. Hỗ trợ phía sau, Odegaard đóng vai trò kết nối, giúp lối chơi của đội bóng Bắc Âu trở nên linh hoạt hơn.

Na Uy vs Pháp

Dẫu vậy, Pháp mang đến thử thách ở đẳng cấp cao hơn. Đội bóng áo lam không chỉ toàn thắng mà còn thể hiện sự ổn định đáng nể trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Mbappe tiếp tục là đầu tàu với tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén.

Ngoài ra, chiều sâu đội hình giúp Pháp có nhiều phương án xoay tua mà vẫn giữ được chất lượng. Những cái tên như Dembele hay Saliba đều có thể tạo khác biệt.

Trận đấu hứa hẹn cân bằng, nhưng kinh nghiệm và sự lạnh lùng có thể giúp Pháp chiếm ưu thế.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Pháp

Na Uy: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.

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