Na Uy đang có màn khởi đầu ấn tượng tại bảng I vòng loại World Cup 2026 khi giành chiến thắng 4-1 trước Iraq ở trận ra quân. Kết quả này giúp đội bóng Bắc Âu tạm thời nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đội hình Na Uy tiếp tục đặt niềm tin vào Erling Haaland, người đã lập cú đúp ở trận mở màn. Bên cạnh đó, Martin Odegaard đóng vai trò nhạc trưởng nơi tuyến giữa, trong khi Alexander Sorloth và Antonio Nusa mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng.

Na Uy vs Senegal

Phía bên kia, Senegal bước vào trận đấu với áp lực lớn sau thất bại 1-3 trước Pháp. Dù vậy, đại diện châu Phi vẫn sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ và giàu đột biến như Sadio Mane, Ismaila Sarr hay Nicolas Jackson, đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ hàng thủ nào. Tuy nhiên, sự thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự và những sai lầm ở thời điểm quan trọng đang là điểm yếu của họ.

Trận đấu sắp tới mang ý nghĩa then chốt với cả hai đội. Na Uy cần chiến thắng để củng cố vị trí, còn Senegal buộc phải có điểm nếu không muốn tự đẩy mình vào thế bất lợi trong cuộc đua tại bảng I.

Đội hình xuất phát Na Uy vs Senegal

Na Uy: Ørjan Nyland (1), Julian Ryerson (26), Kristoffer Ajer (3), Torbjorn Lysaker Heggem (17), David Møller Wolfe (5), Martin Ødegaard (10), Sander Berge (8), Fredrik Aursnes (14), Alexander Sørloth (7), Erling Haaland (9), Antonio Nusa (20)

Senegal: Edouard Mendy (16), Krépin Diatta (15), Kalidou Koulibaly (3), Moussa Niakhaté (19), Malick Diouf (25), Idrissa Gana Gueye (5), Pape Gueye (26), Ismaila Sarr (18), Lamine Camara (8), Sadio Mané (10), Nicolas Jackson (11)

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