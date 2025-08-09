Nam Định sau cú đúp vô địch V.League và một Siêu cúp Quốc gia vẫn chưa thỏa mãn, đặt mục tiêu lớn hơn ở mùa giải mới. Nhà ĐKVĐ hướng đến việc bảo vệ ngôi vương, chinh phục Cúp Quốc gia còn thiếu và tạo dấu ấn ở đấu trường quốc tế. Trong khi đó, CAHN cũng nuôi tham vọng tương tự, đặc biệt muốn giành ngôi cao ở giải Đông Nam Á sau khi lỡ hẹn mùa trước.

Nam Định giữ sự ổn định nhân sự, chỉ bổ sung vài gương mặt như Lâm Tới, A Mit, giúp lối chơi thêm nhuần nhuyễn. Trận gặp CAHN là dịp để HLV Vũ Hồng Việt kiểm nghiệm sức mạnh đội bóng. Bên kia, CAHN giữ nhiều trụ cột và bổ sung tân binh chất lượng như Adou Minh, Brandon Ly, Lý Đức, hứa hẹn gia tăng chiều sâu đội hình và tạo nên màn đối đầu đáng chờ đợi trên sân Thiên Trường.