Canada mất lợi thế sân nhà trong trận đấu với Nam Phi, cuộc chiến giữa hai đội lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup.

Dù vậy, Canada vẫn nhận được sự ủng hộ nhiều hơn trong trận đấu ở California để hy vọng tiếp tục viết lịch sử.

Đội hình dự kiến:

Nam Phi (4-5-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Mokoena, Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Choiniere, Ahmed; David, Larin.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Nam Phi vs Canada: