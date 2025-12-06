U22 Malaysia đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33, và tham vọng đó được kiểm chứng trong trận gặp U22 Lào.

Về mặt lý thuyết, U22 Malaysia được đánh giá mạnh hơn. Dù vậy, U22 Lào hy vọng làm nên bất ngờ như cách họ từng gây khó khăn cho U22 Việt Nam.

Trận đấu này cũng giúp U22 Việt Nam có cái nhìn về đối thủ U22 Malaysia, trước khi hai đội gặp nhau ở lượt cuối.

Đội hình xuất phát:

U22 Malaysia: Sharani Zuhilmi, Aysat Hadi, Aiman Hakimi, Ahmad Alis, Aeshad Shafizan, Sahal Kahimi, Hamimi Azim, Harry Danish, El Basheer, Ahmad Haziq, Mosees.

U22 Lào: Lokphathip, Somsanid, Sangvilay, Chathanvixay, Keonuchanh, Choummaly Somvang, Phimmasen Phetvixaty, Douangvilay Khampane, Xaysombath Bounphaeng, Chanthaleuzay Vongsakda, Phetvongsa Ou.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U22 Malaysia vs U22 Lào: