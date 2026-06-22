Link xem trực tiếp bóng đá New Zealand vs Ai Cập, 8h ngày 22/6VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá World Cup 2026, trận đấu giữa New Zealand vs Ai Cập, lúc 8h ngày 22/6 (giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến
New Zealand: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood.
Ai Cập: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.
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21/06/2026 | 16:07
6h30
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21/06/2026 | 16:07
6h
Thu gọn