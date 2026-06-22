Đội hình dự kiến

New Zealand: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood.

Ai Cập: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.

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21/06/2026 | 16:07

6h30

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Cầu thủ New Zealand tập luyện trước trận - Ảnh: N.F
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21/06/2026 | 16:07

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