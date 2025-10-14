ĐT Nhật Bản vừa trải qua trận hòa 2-2 đầy kịch tính với Paraguay, nhờ pha lập công ở phút 90+4 của Ayase Ueda. Hiện xếp hạng 19 thế giới, “Samurai xanh” đã giành vé dự kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp sau khi dẫn đầu vòng loại châu Á với 23 điểm sau 10 trận, ghi 30 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Tuy nhiên, phong độ phòng ngự gần đây đang khiến HLV Hajime Moriyasu lo lắng, khi đội để lọt lưới 4 bàn trong 2 trận gần nhất.

Dù vậy, Nhật Bản vẫn duy trì thành tích ấn tượng với chuỗi 20 trận bất bại trên sân nhà, trong đó có 17 chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, Brazil vừa hủy diệt Hàn Quốc 5-0, thể hiện sức mạnh hàng công khủng khiếp dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Nhà cầm quân người Ý giúp Selecao giữ sạch lưới 4/5 trận, song phong độ sân khách vẫn là dấu hỏi lớn khi họ chỉ thắng 1 trong 4 chuyến xa nhà gần nhất.