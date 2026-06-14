Ninh Bình FC bước vào trận chung kết Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 gặp Công an TP.HCM với mục tiêu đưa chiếc cúp ở lại cố đô Hoa Lư. Trận đấu diễn ra lúc 18h00 ngày 14/6 trên sân Ninh Bình Arena, nơi đội chủ nhà nhận được sự tiếp lửa mạnh mẽ từ khán giả nhà.

Ninh Bình có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 - Ảnh: VPF

Sau mùa giải V.League ấn tượng với vị trí trong nhóm đầu, Ninh Bình cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ đã mang lại hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng cố đô sở hữu lối chơi giàu tổ chức, nhiều ngôi sao chất lượng và tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Thể Công Viettel ở bán kết.

Tuy nhiên, Công an TP.HCM không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương từng tạo cú sốc khi đánh bại Nam Định 4-2 ở bán kết, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội cực tốt và lối chơi phản công đầy khó chịu.

Ninh Bình có lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều hơn, nhưng trận chung kết luôn tiềm ẩn nhiều biến số. Nếu kiểm soát tốt áp lực và phát huy sức mạnh tấn công, đội bóng cố đô hoàn toàn có thể khép lại mùa giải bằng danh hiệu Cúp Quốc gia.

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs Công an TPHCM

Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Quang Nho, Tiến Anh, Hải Đức, Đức Chiến, Hoàng Đức, Gia Hưng, Văn Thuận, Friday, Quốc Việt.

Công an TPHCM: Lê Giang, Matheus, Gia Bảo, Đức Phú, Minh Trọng, Endrick, Quốc Cường, Ngọc Hà, Raphael, Khoa Ngô, Williams.