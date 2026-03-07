Ninh Bình là một trong những CLB hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, những bản hợp đồng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa lại chưa giúp đội bóng cố đô duy trì phong độ ấn tượng như giai đoạn đầu.

Thất bại trước CAHN không chỉ chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại của Ninh Bình trong các giải quốc nội mà còn mở ra chuỗi ba trận thua liên tiếp kể từ đầu năm 2026. Từ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, đội bóng này đã tụt xuống thứ ba và kém đội đầu bảng tới 8 điểm.

Trước tình hình đó, Ninh Bình quyết định chia tay HLV Gerard Albadalejo. Ông Vũ Tiến Thành được giao nhiệm vụ tạm quyền với kỳ vọng mang lại luồng sinh khí mới cho đội bóng. Lợi thế của Ninh Bình ở vòng đấu tới là được chơi trên sân nhà, nơi họ chỉ thua một trận trong hai năm qua. Bên cạnh đó, đối thủ của họ là Đà Nẵng – đội đang đứng cuối bảng.

Dù vừa có chiến thắng 2-0 trước PVF-CAND để nuôi hy vọng trụ hạng, Đà Nẵng vẫn bị đánh giá thấp hơn. Trước một Ninh Bình khát khao trở lại cuộc đua vô địch, chuyến làm khách này hứa hẹn nhiều thử thách với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.