HAGL vừa nhận thất bại 1-3 trước CAHN ở vòng 14 V.League 2025/26, kết quả khiến đội bóng phố Núi rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 14 điểm. Thất bại này đẩy thầy trò HLV Lê Quang Trãi trở lại cuộc đua trụ hạng sau vài vòng đấu tạm thời thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Vì vậy, khi trở về sân Pleiku ở vòng đấu tới, mục tiêu của HAGL không gì khác ngoài việc giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề đơn giản khi đối thủ của họ là CA TP.HCM – đội bóng sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng đang chịu áp lực lớn sau hai thất bại liên tiếp trước Thanh Hóa và Becamex TP.HCM, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 6 với 20 điểm.

Điểm yếu lớn nhất của CA TP.HCM thời gian qua nằm ở khả năng dứt điểm. Dù thường xuyên tạo ra thế trận lấn lướt, các chân sút của họ lại phung phí nhiều cơ hội và phải trả giá bằng những thất bại đáng tiếc.

Trong bối cảnh đó, lợi thế sân nhà có thể trở thành điểm tựa cho HAGL. Nếu tận dụng tốt sự thiếu sắc bén của hàng công đội khách, đội bóng phố Núi hoàn toàn có thể hy vọng tạo nên bất ngờ.