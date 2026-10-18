Ninh Bình tiếp HAGL ở vòng 4 V-League 2026/27 với mục tiêu giành chiến thắng để bám đuổi nhóm đầu. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm bất bại sau 3 vòng, giành 7 điểm, ghi 7 bàn.

Lợi thế sân nhà cùng sự trở lại của Hoàng Đức giúp Ninh Bình được đánh giá cao hơn.

Trong khi đó, HAGL vừa giải tỏa áp lực bằng chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng, sau 2 thất bại liên tiếp. Việc cả 3 ngoại binh cùng ghi bàn mang đến hy vọng cho đội khách.

Dù vậy, HAGL cần cải thiện sự chắc chắn trong phòng ngự nếu muốn có điểm trước hàng công nhiều phương án của đội bóng cố đô. Một nhiệm vụ nan giải.

Đội hình dự kiến:

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Hoàng Thái Bình, Lucas Turci, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Romeu, Vinicius, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quốc Việt, Fred Friday.

HAGL: Trần Trung Kiên, Basilo Da Silva Julio Cesar, Hà Châu Phi, Nguyễn Quốc Quang Huy, Nguyễn Thanh Nhân, Robson Alves Reis, Hoàng Vĩnh Nguyên, Trần Thanh Sơn, Jacintho Ferreira, Luaan Augusto, Trần Gia Bảo.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ninh Bình vs HAGL: