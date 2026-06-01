Pháp bước vào lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau chiến thắng 3-1 trước Senegal ở ngày ra quân. Một chiến thắng trước Iraq sẽ giúp Les Bleus tiến rất gần tới tấm vé vào vòng 1/16.

Pháp vs Iraq

Đội bóng của HLV Didier Deschamps tiếp tục thể hiện sức mạnh của một ứng viên vô địch nhờ hàng công giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến cao. Kylian Mbappe vẫn là niềm hy vọng lớn nhất khi anh tỏa sáng với cú đúp ở trận mở màn, bên cạnh sự hỗ trợ của những vệ tinh chất lượng như Dembele hay Griezmann.

Trong khi đó, Iraq khởi đầu không thuận lợi khi để thua Na Uy 1-4. Đại diện châu Á đã có thời điểm thi đấu đầy nỗ lực và thậm chí ghi bàn nhờ công của Aymen Hussein, nhưng sự thiếu tập trung ở những phút cuối khiến họ phải nhận thất bại đậm.

Chênh lệch về đẳng cấp và chất lượng đội hình khiến Iraq bị đánh giá thấp hơn đáng kể. Nếu duy trì được phong độ như trận gặp Senegal, Pháp nhiều khả năng sẽ tiếp tục giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu bảng I.

Đội hình dự kiến Pháp vs Iraq

Pháp: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappé.

Iraq: Jalal Hassan; Hussein Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Amir Al Ammari, Ismail, Bayesh; Qasem, Al-Hamadi, Aymen Hussein.

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