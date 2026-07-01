Nhận định trước trận:

Cuộc chạm trán giữa Pháp và Maroc lúc 3h00 ngày 10/7 tại tứ kết World Cup 2026 được dự báo hấp dẫn. Les Bleus bước vào trận đấu với vị thế ứng viên vô địch, nhưng Maroc đang cho thấy họ không dễ bị khuất phục.

Pháp sở hữu đội hình đồng đều với nhiều ngôi sao tấn công chất lượng. Mbappe tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất, bên cạnh Dembele và Olise. Đội bóng áo lam đang có phong độ cao khi toàn thắng từ đầu giải, thể hiện sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Trong khi đó, Maroc gây ấn tượng mạnh với lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu kiên cường. Họ chưa thua trận nào, từng loại Hà Lan và đánh bại Canada thuyết phục. Những cái tên như Hakimi hay Amrabat đóng vai trò quan trọng.

Dù Pháp được đánh giá cao hơn, Maroc hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.