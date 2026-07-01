Đội hình dự kiến Pháp vs Maroc
Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.
Maroc: Bounou; Hakimi, Halhal, Diop, Mazraoui; Bouaddi, Aynaoui; Diaz, Ounahi, Khannouss; Rahimi.
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01h30
Thống kê đáng chú ý Pháp
Pháp toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026.
Les Bleus ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.
Pháp giữ sạch lưới ở 3/5 trận gần nhất.
Maroc bất bại trong 5 trận gần đây.
Maroc ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất.
Pháp ghi trung bình 2,64 bàn/trận trong giai đoạn thống kê.
Les Bleus thực hiện trung bình 20,57 cú sút mỗi trận.
Pháp kiểm soát bóng trung bình 62%.
Pháp được hưởng trung bình 7,29 quả phạt góc/trận.
Mbappe đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026.
Pháp bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Maroc.
Les Bleus từng thắng Morocco 2-0 tại World Cup 2022.
01h20
Phong độ hai đội
Phong độ Pháp: Trong 5 trận gần nhất, Pháp toàn thắng. Ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.
Phong độ Maroc: Trong 5 trận gần nhất, Maroc thắng 3 và hòa 2 nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức. Ghi 10 bàn, nhận 4 bàn thua.
01h10
Tình hình lực lượng
Pháp: Marcus Thuram chấn thương bắp chân và nhiều khả năng không thể góp mặt. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn chưa chắc chắn.
Maroc: Ismael Saibari vắng mặt vì chấn thương.
01h00
Nhận định trước trận:
Cuộc chạm trán giữa Pháp và Maroc lúc 3h00 ngày 10/7 tại tứ kết World Cup 2026 được dự báo hấp dẫn. Les Bleus bước vào trận đấu với vị thế ứng viên vô địch, nhưng Maroc đang cho thấy họ không dễ bị khuất phục.
Pháp sở hữu đội hình đồng đều với nhiều ngôi sao tấn công chất lượng. Mbappe tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất, bên cạnh Dembele và Olise. Đội bóng áo lam đang có phong độ cao khi toàn thắng từ đầu giải, thể hiện sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự.
Trong khi đó, Maroc gây ấn tượng mạnh với lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu kiên cường. Họ chưa thua trận nào, từng loại Hà Lan và đánh bại Canada thuyết phục. Những cái tên như Hakimi hay Amrabat đóng vai trò quan trọng.
Dù Pháp được đánh giá cao hơn, Maroc hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.