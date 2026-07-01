Đội hình ra sân
Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.
Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.
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15/07/2026 | 00:55
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15/07/2026 | 00:30
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14/07/2026 | 03:37
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14/07/2026 | 03:37
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Thông tin lực lượng
Pháp: Mbappe và Manu Kone bị đau nhẹ nhưng sẵn sàng đá bán kết. Tchouameni đã tập luyện đầy đủ cùng toàn đội.
Tây Ban Nha: Yeremy Pino chấn thương vai. Nico Williams hay Mikel Merino có thể tạo đột biến từ băng ghế dự bị.
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