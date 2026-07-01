Thông tin lực lượng

Pháp: Mbappe và Manu Kone bị đau nhẹ nhưng sẵn sàng đá bán kết. Tchouameni đã tập luyện đầy đủ cùng toàn đội.

Tây Ban Nha: Yeremy Pino chấn thương vai. Nico Williams hay Mikel Merino có thể tạo đột biến từ băng ghế dự bị.