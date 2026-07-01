Đội hình ra sân

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

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15/07/2026 | 00:55

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Bên trong phòng thay đồ Pháp và Tây Ban Nha - Ảnh: French Team, Selección Española Masculina de Fútbol
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15/07/2026 | 00:30

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Đội hình ra sân Pháp vs Tây Ban Nha - Ảnh: Actu Foot
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14/07/2026 | 03:37

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Hành trình vào bán kết World Cup 2026 của Pháp - Ảnh: FOX
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Hành trình vào bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha - Ảnh: FOX
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14/07/2026 | 03:37

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Hai cặp đấu bán kết World Cup 2026 - Ảnh: EuroFoot
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14/07/2026 | 03:36

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Thông tin lực lượng

Pháp: Mbappe và Manu Kone bị đau nhẹ nhưng sẵn sàng đá bán kết. Tchouameni đã tập luyện đầy đủ cùng toàn đội.

Tây Ban Nha: Yeremy Pino chấn thương vai. Nico Williams hay Mikel Merino có thể tạo đột biến từ băng ghế dự bị.

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Cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi - Ảnh: SunSport
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